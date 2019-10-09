泰國警方近日逮捕一名在網路上發表與王室相關言論的社運人士，指他的言論會引起仇恨，政府隨後要求咖啡館等商家要保留90天以內顧客使用店內Wi-Fi的瀏覽紀錄。

10月1日傍晚在曼谷交通的尖峰時間，由於王室車隊要經過曼谷的鬧區，警察因此封鎖道路達一小時，隨後兩天在泰文的推特（Twitter）上，#royalmotorcade成了最熱門的主題標籤。

在這片網路抱怨聲中，泰國警方昨天表示，7日逮捕了25歲的社運人士康恩（Karn Pongpraphapan），警方指康恩一篇臉書（Facebook）貼文不恰當且引起仇恨，警方引用電腦犯罪法（Computer Crime Act）指康恩的行為會影響國家安全。

康恩的律師表示，康恩的貼文是關於俄羅斯、德國和法國的王室，沒有提到泰國王室，也沒有標註#royalmotorcade。康恩隨後於8日下午獲釋，但被要求不得再發表類似言論。

泰國媒體報導，康恩的貼文內容是關於俄羅斯、德國和法國等國的王室如何衰落。

就在康恩獲釋的同一天，數位經濟和社會部長普提蓬（Buddhipongse Punnakanta）昨天宣布要咖啡館、商家和餐廳保留過去90天顧客使用店內Wi-Fi的瀏覽紀錄。普提蓬表示，這些資訊將提供給打擊假新聞中心，用來追蹤假新聞的來源。

數位經濟和社會部8月成立打擊假新聞中心，並在中心下設4個次級委員會分管天然災害、經濟、公共衛生、國家政策與安全，分工追溯假新聞的來源。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）今天刊出以「不要警察國家」為題的社論表示，電腦犯罪法中的破壞國家安全定義太廣，可能會被網友或政府濫用，儘管康恩已刪除網路貼文，警方仍在考慮是否起訴分享康恩貼文的網友。

社論指出，數位經濟和社會部要求咖啡館分享Wi-Fi使用者瀏覽紀錄的做法令人擔憂，這不只給店家造成負擔，也破壞顧客的個人隱私。

(中央社)