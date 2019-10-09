考試院日前審查政務人員草案，行政院人事行政總處主張政務人員不歸考試院管，此舉令考試院不滿批「侵門踏戶」。國民黨主席吳敦義今天表示，若五權憲法相互監督制衡機制被民進黨破壞殆盡，真的變成「民進黨一權獨大」，那非常危險，因此下架蔡政府是國民黨共同目標，如此才能讓中華民國重回正軌。

考試院上周舉行全院審查會審查「政務人員法」草案，行政院主張政務人員非公務員，考試院主管權只及於常任文官，引發多位考試委員抗議政院「侵門踏戶」，甚至憤而退席抗議，中常委劉大貝等人下午於中常會上提案建議聲援考試院，制止蔡政府無能傲慢、吃向難看的行徑。

吳敦義聽聞後裁示，從民進黨針對政務人員法草案的立場，就可證明民進黨與蔡英文上台三年多來，在人民心中已成為非常無能、傲慢、濫權、酬庸的代名詞，如果五權憲法相互監督制衡機制被民進黨破壞殆盡，讓民進黨一權獨大，非國家與人民之福，非常危險。

吳敦義說，在民進黨主政下的中央政府，早已濫權到到無法無天地步，因此下架民進黨與蔡英文是全黨共同目標，如此才能讓中華民國重回正軌，請相關單位密切注意本案進度，適時提出因應作為，監督並制止民進黨政府濫權的惡劣行徑。

(中時 )