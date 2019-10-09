以悍馬車聞名的美國軍事車輛製造商AM General(簡稱AMG)，將在2019美國陣軍協會論壇(AUSA 2019)上展示其該公司最新設計的155公釐自走榴彈砲，與傳統的履帶裝甲型自走砲不同，它是由卡車搭載的，雖然失去了防護力，但大大提高了榴彈的機動性能。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，在AUSA 2019 展會上，AMG向大家介紹了與Mandus Group公司合作開發的「布魯圖斯」(Brutus)實驗性155公釐火砲，它的大砲部分與M777先進牽引砲大致相同，不過安裝到液壓氣動軟減震系統上，以抵消開砲時的後座力，如此一來就可以以安裝美軍通用的中型戰術卡車(FMTV )。

The Army's Experimental Mobile Brutus 155mm Howitzer Could Be a Game-Changer

該公司表示，榴彈砲在現代的戰場環境，仍然是相當主要的支援火力，它能夠使用多種彈藥來支援戰場，包括火力轟炸以阻擋敵方部隊前進，或是在夜晚投放曳光彈，照亮一個區域。然而榴砲發射以後，就有可能暴露自己的位置，必須立即轉移地點，更高效的機動式火砲就變的重要了。

該公司希望，布魯圖斯車載式155榴彈砲，可以取代目前為美國陸軍和海軍陸戰隊服役的M119，以及M777，這兩種都是輕量化的牽引砲。

(中時電子報)