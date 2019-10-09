國際獅子會300-D1區聯合捐贈5部福祉車，嘉義市長黃敏惠（中）稱讚。（廖素慧攝）

國際獅子會300-D1區嘉義獅子會捐福祉車給嘉義市脊髓損傷協會，市長黃敏惠（中）讚許。（廖素慧攝）

國際獅子會300-D1區總監張秀華號召獅子會捐車助弱勢。（廖素慧攝）

國際獅子會300-D1區9日在嘉義市政府見證下，聯合捐贈5部車給嘉義市、台南市的社福團體，作為身心障礙朋友交通車或訪視關懷服務車使用，市長黃敏惠頒發感謝狀，並讚許獅子會送愛心，促進社會幸福共好。

國際獅子會300-D1區嘉義獅子會、嘉女獅子會、吳鳳獅子會、蕙蘭獅子會、嘉鳳獅子會和玉山獅子會等6會，捐出價值500多萬元的5部福祉車，給嘉義市脊髓損傷協會、心康復之友協會、希望種子兒童暨青少年成長協會、若竹兒福利基金會、台南市慈惠教養院等5個社福團體作為交通車。

國際獅子會300-D1區總監張秀華說，感謝市府團隊見證捐車做公益的美事，300-D1區多年來持續捐助弱勢，捐車給身心障礙或弱勢兒少機構，以期幫助弱勢族群乘用無障礙交通車多到戶外走走，或方便就醫，生活有愛就無礙。

黃敏惠說，感謝國際獅子會300-D1區總監張秀華號召多個出錢出力，捐福祉車給各社福團體，匯集眾人力量共同關懷弱勢族群，促進社會的幸福共好。

黃敏惠率市府社會處官員見證這項捐車盛事，並代表各社福團體頒發感謝狀給獅子會，同時呼籲，社會福利除了仰賴政府的資源，更需要各界愛心和善心的支持，共創友善幸福的社會。

(中時 )