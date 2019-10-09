國民黨即將展開不分區立委布局作業，傳出國民黨主席吳敦義可能列為不分區第一名。吳上午參加勞工委員會時，遭工會代表當面質疑後，首度明確表示「我從來沒有做這種考慮」；至於是否列入不分區名單，吳則說「考慮中，要不要選還不知道。」黨內中委對此則有不同聲音，有人認為身為統帥的吳敦義當然要當前峰，也有人認為吳若擺在第一名就失去往前衝的意義。

國民黨上午召開勞工委員會，吳敦義全程參與。會中除推舉中常委侯彩鳳接替轉任高雄市副市長的前主委陳雄文，擔任勞工委員會主委，並決定在韓國瑜在高雄成立競選總部當天，同步成立全國勞工後援總會，互壯聲勢。

意外的是，會中台南市果菜運送職業工會理事長蔡忠生，當吳敦義面前質疑表示，「聽說」吳主席準備把自己列為不分區立委第一名，但此舉對衝政黨票毫無幫助，吳應列在當選邊緣的前一或二名才對。

吳聽到蔡提到「列入不分區」時，立即表示「我還在考慮中，要選不工還不知道」；在蔡進一步指「列不分區第一名」時，吳就明確說「我從來沒有做這種考慮」。

國民黨下午中常會前，吳列不列不分區，又成為話題。中常委姚江臨表示，如果吳主席的名字在上面，能對選舉更好，當然最好，放在第一名有好處，顯示有企圖心要打這一仗，至於若放最後面，「不對吧？帶兵打仗的一定要在前面，怎麼會放在後面。」

中常委曾文培指出，排在第1名或是第15名都有人建議過，也有人說要排在第12名，原因是上次不分區總席次是11席，排在哪個位置，每個人都有自己的理由。但支持吳的人不只想讓吳當一任陽春立委，而是希望吳能拿下立法院長寶座，排序要兼顧社會大眾期待，也要在安全名單內，否則排第 20名一點意義也沒有。

中常委李昭平則表示，有聽到把吳敦義放在安全名單後段班的聲音，大家希望吳留下來往前衝，這才有意義，若放在第一名就毫無意義。

(中時 )