日本混血模特兒道端Angelica在業界頗負盛名，除了混血美貌吸睛之外，其身為名模道端潔西卡的胞妹，此等身分也提升了她的知名度，而道端潔西卡與身家千億的南投富二代高凱麟(Ken Kao)相戀生子並疑似結婚，也讓姊妹倆在台灣有一定的知名度，如今，Angelica竟爆涉桃色糾紛，她的韓籍丈夫金某因恐嚇遭逮捕，對象則是Angelica的昔日戀人。

日媒報導，道端Angelica的丈夫金某，於8月7日在東京涉谷，與一名40多歲的男子發生糾紛，恐嚇對方：「若你說謊，我就用鉛筆插爆你眼睛，也會對付你的家人！」，同時跟對方索討35萬日幣(約台幣10萬元)，據悉，當時道端Angelica也在現場，事後受害男子報警求援，警方調查後，於本月3日依恐嚇勒索逮捕金男。

丈夫因恐嚇勒索遭逮捕事件，曝光後影響到端Angelica的演藝事業，她退出一場大型走秀工作，也在官網發道歉公告，認了自己牽涉其中，表示自己此前與這名40多歲的有婦之夫相聚小酌，老公得知此事後懷疑兩人有染，才會做出恐嚇對方的言行。

據傳，受害男子並非陌生人，他過去曾跟道端Angelica交往過，今年8月兩人巧合重逢，於是相約聚會，但弔詭的是，地點選在女方老公位於代官山的酒吧包廂，金男也是因為看了店內監視器，才得知老婆與舊愛秘會，氣得找對方理論，並恐嚇若將兩人密會的影片曝光，對方家庭肯定沒好下場，而有警界人士透露，此事被懷疑是道端夫妻刻意設「美人天仙局」，雖然還在釐清案情中，但已嚴重影響道端Angelica的事業，讓她形象大跌，若要挽救演藝生命，恐得跟老公離婚。

(中時電子報)