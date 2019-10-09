台灣司法互助續有建樹，歐盟最有影響力的五大國家之一的丹麥，今年7月8日由丹麥商務辦事處與台灣駐丹麥代表李翔宙，在外交部簽署「移交受刑人協議」，這是台灣與丹麥13年來再次簽署的國際協定。

法務部長蔡清祥表示，他當年調部辦事，曾出國進修，獲益良多，今年法務部送10位檢察官出國進修，所以他鼓勵檢察官去出去；同時因為各國打擊犯罪、維持社會安定是一致的共同目標，司法外交非關政治，沒有顧忌，但是對各國打擊有相當幫助。

台灣丹麥移交受刑人協議，是今年7月8日，由外交部長吳釗爕、法務部長蔡清祥的見證下，在外交部由駐丹麥代表李翔宙與丹麥商務辦事處倪安昇處長在外交部簽署。

這份協議是台灣與丹麥繼先前簽署的避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定後，13年來再次簽署的國際協定。協議簽署後將使雙方受刑人得早日回到其國籍國執行所餘刑刑，有利實施教化達到將來重返社會的目的，也使受刑人家屬探視更便利，彰顯人道精神。

法務部在2019年成功與史瓦帝尼王國、波蘭、貝里斯、丹麥及諾魯共和國簽署相關的司法互助協定。

(中時 )