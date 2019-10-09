假工程詐領公款 中油員工遭判囚 16:522019/10/09 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中油油品行銷部業務管理員陳賜權在外開設公司，由女友李美樺擔任會計，將發包案由自已開設的公司承攬，再向中油公司詐欺工程款，高院更一審將李女判刑5年，陳男前審已遭判刑9年。 (中時 ) #中油 #公司 #判刑 #員工 #公款 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇揆稱救人第一 勿政治聯想 04:102019/10/05 政治要聞 近一年上市公司庫藏股100％執行完畢件次占比47％ 13:312019/10/05 財經 虛晃一招！近一年庫藏股執行率曝光 兩家為零 14:082019/10/05 財經 晶碩將以每股152元 於10/7上市掛牌 14:322019/10/05 財經 櫃買：近一年76家上櫃庫藏股 13家執行率低於五成 19:312019/10/05 財經 港務公司董座 黃玉霖暫代理 10:402019/10/07 生活 港務公司董座 交通部政次黃玉霖暫代 11:072019/10/07 政治 中鋼連續8年入選道瓊永續指數成分股企業 14:342019/10/07 財經 台一國際董座兄弟 涉作假帳及假交易被訴 15:252019/10/07 社會 被指發淫照、性交易 直播主「媁哥」今反控經紀公司 15:382019/10/07 社會 社會熱門新聞 友結婚要討8年前的3600 禮金簿一查才知... - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 台中私中傳霸凌 高中生遭同學連續掌摑15次 - 社會 竹科億元男「浴室啪啪啪」越南妹 手殘傳照給正宮 - 社會 論文寫上床！彩妝師甜喊指導教授「公公」 床戰98次 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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