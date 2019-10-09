花蓮林管處與萬榮鄉公所、花蓮縣文化局與台東美學館於9日簽訂MOU備忘錄，藉由四方合作，廣攬藝文工作者與藝術家設展，在打卡熱點外，成為花蓮中區美學新天地。（王昱凱攝）

素有花蓮「小九份」之稱的林田山，儘管昔日伐木聲不再，但仍是林業歷史與文藝萌芽的絕佳培育地。花蓮林管處於9日與萬榮鄉公所、台東美學館與縣文化局跨界簽訂四方MOU(合作備忘錄)。文化局長江躍辰提到，盼以林田山為中區藝文平台，廣納藝術家與創作，活化中區、吸引遊客。

「除打卡，還能幹嘛？」，林管處長楊瑞芬表示，過去十年投入2億經費，將林場之中的15棟日式建築修復，憑藉著綠蔭山林與林場歷史佐以餘韻無窮的木香，成為打卡熱點，但除了打卡還能做什麼？

楊瑞芬提到，林田山在林業推廣上責無旁貸，此外石雕、木雕、編織與射箭文化都地方珍寶，林場除了是一處優美的景點，還能夠融入深厚的文化底蘊與藝術內涵，成為文青與藝術家駐足之處。

江躍辰說，小時候他常在林田山玩耍，看著一旁兒蹲坐過的台階感觸良多，林田山是花蓮首個被列為文化資產的林業聚落，未來將挹注10億元經費設展、建設，廣邀藝術家，結合當地原民聚落特色，打造中區藝文大平台，並持續向南推進。

江躍辰說，MOU簽訂後，林田山的場長館將成為美學開跑場域，於12月1日前，展出「太魯閣族編・織展」，介紹男族人編織，女族人織布的傳統技藝。江躍辰也加碼提供個人收藏的「盧俊翰作品」與「漢寶德書法」2幅，拋磚引玉作為開路先鋒。

(中時 )