教練林清光表示，雖然奪下金牌，但四人其實有些怯場，希望下月全國田徑錦標賽能正常發揮，將金牌留在花蓮。（海星高中提供／王昱凱花蓮傳真）

2019年新北市城市盃田徑公開賽8日圓滿落幕，花蓮海星高中奪得1金2銀1銅佳績。4位女將於4百公尺接力賽合力飆出48.6秒成績，打破大會紀錄摘金。教練林清光說，由於此次為下月全國中等學校田徑錦標賽前哨戰，各校精銳盡出，這一面金牌無疑為團隊打下強心針。

林清光表示，本次城市盃田徑賽，海星高中派出12位選手參賽，前往新北應戰，面對3834位各校田徑悍將，林清光制定以短距離、跨欄與接力為主要參賽項目的戰略，勢必要搶下擠進全中錦的珍貴門票。

女子4百公尺接力由曾郁庭、邱宇婕與黃董念芯、黃董念恩這對雙胞胎姐妹花組成鐵壁組合，以0.01秒之差飆破大會48.61秒紀錄，奪下金牌佳績。林清光表示，她們其實有點怯場，沒有完全發揮，雖奪金卻不足以自滿，將目標定在全中錦。

4位女將的亮眼成積成為團隊精神支柱，海星高中也接連在男子4百接力與女子1百公尺跨欄奪下銀牌；今年度全國分齡賽17歲組110公尺跨欄金牌好手高亞伯也摘下銅牌。

林清光說，今年全中錦難得在花蓮舉行，當然希望孩子們將金牌留在花蓮，而有些選手雖在城市盃沒有拿出真正實力，仍可預測能於全中錦奪下佳績，目前離賽事不到一個月，將緊鑼密鼓展開訓練，保持選手企圖心，增加進步空間。

(中時 )