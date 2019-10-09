大陸近年瘋吃白帶魚，而過去台灣白帶魚以小三通方式銷售大陸，漁業署前日正式公告「試辦漁船運搬沿近海白帶魚管理辦法」，即日起，開放白帶魚搬運船直航到大陸港口卸貨銷售，可望提升漁獲競爭力。

漁業署署長張志盛表示，過去台灣白帶魚外銷大陸原需經由小三通管道，冷凍後以貨櫃外銷，中間經商辦管理等就要三天才能送達。即日起將縮短運程，「今天訂貨，明天就能送達」，大大減少運輸時效，考量「漁貨還是要新鮮」才有競爭力，因此通過此辦法。

漁業署日前預告辦法規劃白帶魚運搬船以專營專運方式，直航大陸指定口岸，包含福州馬尾、泉州南安石井、福清南青嶼、長樂松下、霞浦三沙、平潭東澳、黃岐等。至於原本擬開放6艘白帶魚運搬船登記直航中國銷售，現在則不設上限。

張志盛表示，經討論後認為，產業未來都還會有變化，例如漁獲量不足，但運輸船只能「載」白帶魚，若規定船數，恐造成空船空轉，或是要重新調整辦法，徒增麻煩。

目前全球白帶魚漁獲量約100多萬公噸，台灣產量在3萬公噸上下，其中銷陸白帶魚貨量從2017年6525公噸，因近年大陸風行吃白帶魚，到了2018年翻倍至1萬3720公噸，不過外銷以小型白帶魚為主，大型白帶魚都是內銷市場。

張志盛強調，推動運搬船直航中國輸銷白帶魚時，將比照鯖鰺、鎖管，設置資源管理機制，委請專家進行資源調查，銷售原則仍採「內銷優先」、「管控外銷」及「落實科學調查研究」，辦法規定漁船業者須繳交卸魚聲明書，將有助掌握漁獲資料及從事科學研究，以利日後一旦捕獲量失衡才有助於管理。

(中時 )