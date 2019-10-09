侯玉書《成為提問》展中設置了診療床裝罝作品。（台北當代藝術館提供／李怡芸台北傳真）

與過去的平面繪畫呈現不同，藝術家侯玉書在資深藝評人楊智富的策展之下，以《成為提問》挑戰影像、裝置、即興表演乃至現場診療體驗，展品類型雖多，但都圍繞在侯玉書近年所關心的核心藝術議題上，以「提問」作為成果，扣問藝術的可能性。

侯玉書在哈佛大學時主修的便是環境與視覺藝術，擅長將能量療癒概念融入藝術創作中，《成為提問》此次展出包含一組十片的垂吊式平面繪畫裝置，7件平面繪畫、2件影像投影，以錄像、聲音、參與式行為裝置等多元創作形式，甚至在會場設置了診療床現成物，展覽期間也提供民眾報名體驗診療活動等，讓不同觀者的生命體驗參與其中。

作品〈匯流步驟〉將10片半透明聚酯纖維畫布自天花板垂掛而下，跳脫傳統平面繪畫的展示形式，傳達類似「布陣」的場域意境，邀請觀眾的視覺隨著燈光、氛圍遊走，穿梭於侯玉書以畫作裝置的路徑，逐步和作品產生互動、「匯流」的關係。

侯玉書也發現，一般觀眾在面對抽象畫作時，經常企圖藉由某種敘事性的方式來解讀作品，如「看起來像是……」但聽音樂時卻相對地會以直覺來感應形式與內容，於是他把2019年春天完成的新系列《無止盡的揭曉》挑選出7件作品，與人聲創作者謝韻雅合作完成聲音裝置作品《無止盡的揭曉Ⅱ》，兩人共同面對畫作，以即興的人聲與每一件畫作呼應的吟唱，藉由聲音帶領觀眾直接感受。

侯玉書自2012年開始接觸Access Consciousness能量釋放技術和工具，他的創作也有了新的觸動，在藝術創作乃至日常生活的過程中，他以各種提問來面對、處理種種選擇與決定。影像作品〈成為提問〉中的各種問句，都是他在創作時會提出的問題。

此次展場中也特別陳設了一座診療床裝罝作品〈Access the Bars 大腦的硬碟重整〉，對頭部周圍關聯於生活中各面向的32個點，即「Bars」，進行梳理，以輕觸能量點的方式，去釋放可能限制人們在相關生活領域的想法與態度，侯玉書藉此分享自己的生活態度與方法，也以開放的態度讓觀眾從中了解如何「成為提問」。

(旺報 )