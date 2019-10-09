有機肥料堆肥廠長期飄散臭味，苑裡居民忍無可忍9月11日集結抗議，環保局複查未改善，10月7日暫停該公司收受廢棄物許可。（巫靜婷攝）

苗栗縣苑裡鎮水坡里1間農藝科技公司，今年3月起大量堆肥於廠區，造成周邊濃烈惡臭引起里民不適，經檢舉50餘次，環保局8月稽查開出10萬元罰單，並限期9月20日前改善，不料複查採樣檢測，檢測值仍嚴重超標4倍，環保局強勢執法，7日起暫停其收受廢棄物許可，並將加重罰鍰。

該農藝科技公司2015年在南投名間鄉設廠，收集農、畜廢棄物製成有機肥料販售為業，期間被村民檢舉達70次，遭南投縣環保局依法裁罰5次，並在去年駁回其營運展延許可至今；業者轉而到苗栗苑裡設廠，不過臭味問題未解，今年8月7日苗栗縣環保局稽查，判斷超過異味標準值，旋即開罰10萬元，並限期於9月20日前改善。

空氣品質及噪音管制科長林健智指出，9月23日依規定複查，進行異味採樣送檢，檢測值132超過該區域正常值30標準，顯見苑裡廠異味未改善，依據《空氣汙染防制法》第32條逕行告發，加重罰鍰，並建請廢棄物管理科，依法暫停該公司收受再利用事業廢棄物進廠許可，直到落實改善，符合法規為止。

廢棄物管理科長沈鳳臺表示，苑裡廠內部仍堆放已收受之430公噸農、畜廢棄物，針對未來處理方式，已要求該公司於公文送達15日內，提送廢棄物處置書函報環保局審查，並落實異味汙染防制設備改善，後續若有異味產出，經採樣送檢未符合標準，仍會依法究辦。

苑裡里民近日頻頻反映，夜間疑似有人燃燒塑膠等雜物，造成客庄里等里臭氣薰天，林健智表示，最近均有派員巡查，但礙於通報範圍太大，尋覓源頭困難，希望里民能夠會同查察，環保局提供24小時檢舉專線，陳情案件均有彙整記錄，針對熱點尋覓跡證，盼早日發現源頭依法辦理。檢舉專線：0800-066-666或037-558558轉9。

(中時 )