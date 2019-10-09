漢神巨蛋周年慶找來迪士尼助陣，目標搶攻25億業績。（柯宗緯攝）

漢神巨蛋周年慶大手筆祭出百萬名車抽獎，目標搶攻25億業績。（柯宗緯攝）

高雄百貨周年慶開戰，百貨龍頭漢神巨蛋周年慶10月17日至11月12日登場，今年找來超人氣卡通迪士尼助陣，除有「FOLLOW米-超集會員禮」，戶外也打造「米奇與好朋友」奇妙旅程的網美打卡點，漢神巨蛋也是高雄唯一百貨周年慶祭出百萬名車抽獎，目標搶攻25億元業績。

漢神巨蛋周年慶檔期前夕，全體員工集結舉辦12周年慶造勢大會，以必勝的氣勢迎接周年慶。漢神百貨台灣區CEO南野雄介執行長表示，漢神巨蛋為期27天的週年慶今年目標設定25億，較去年成長2％。

漢神百貨行銷部資深經理袁永慧指出，主力會放在化妝品，畢竟不少婆婆媽媽一年一次大採購，另外還有引進知名餐廳，都可望帶來不少人潮。

袁永慧表示，今年漢神百貨與漢神巨蛋與迪士尼肖像合作，推出多款來店禮，漢神巨蛋為年輕賣場，走奇妙旅程包裝，而漢神本館12月周年慶則會以另外的主題包裝，大家可以拭目以待，但保證都受到大小朋友喜愛。

今年周年慶適逢2020總統大選話題正熱，是否擔心影響買氣？對此，袁永慧認為，巨蛋有很棒的品牌基礎，加上最近幾年改裝更新，過程中帶來消費者喜愛，不會受到選舉影響。

另外，袁永慧也觀察到，雖然這幾年電商崛起，但對漢神影響沒有這麼大，更加強實體賣場體驗式行銷，以吸引消費者，就像這次跟迪士尼合作肖像佈置，可望吸引更多人潮。而未來高雄百貨將有新力軍加入，她也樂觀看待大家可以一起把餅做大，雖然高雄人口數沒增加，但可以搶攻外來遊客市場。

漢神巨蛋周年慶前的VIP DAY，B1F家庭用品區更加碼一日限定滿1萬送1,000，搶先回饋給長期支持漢神的VIP，10／17～10／20首四日刷漢神巨蛋聯名卡全館滿1萬送500、1F精品區滿2萬送1,000、2F＆5F珠寶區單筆滿8萬送8,000。

週年慶期間當日累計滿2,000就有機會獲得市價113萬SUBARU XV2.0i-S EyeSight 汽車乙台，滿1,000可兌換小花1朵，集滿10朵小花即可免費兌換好禮，今年更首度結合LINE憑LINE POINTS 200點即可兌換300元漢神巨蛋週年慶購物金，10／30～12／3於B1F推出【玩遊世界期間限定快閃店】，給你滿滿的專鼠幸福。

各大品牌也配合週年慶紛紛推出獨家商品及優惠，最受矚目的化妝品全檔期滿3,000送300，首四日再加碼單筆滿1萬送200，更引進話題性獨家商品，全台首賣肌膚之鑰「和服之夢美肌組」，購買指定組合最高享14.6％回饋；雅詩蘭黛2018狂銷超過1萬瓶的全方位修護組57折特價3,900元。

B1F家電也大手筆下殺折扣，OSIM推出限量10組55折的迷你天王＋腿樂樂；虎牌日本原裝電子鍋44折特價4,790元；10／22~11／4邀請地獄廚神高登強力推薦的超美味「可勝美龍蝦堡」快閃，超多優惠讓消費者感受最划算的購物體驗。

此外，漢神百貨網路購物週年慶於11／13～12／2開賣，以服務廣大的網路族群即使不出門，動手選購就能享有週年慶同等優惠及全天候二十四小時不打烊豐富且暖心的購物體驗，打造讓消費者感受歡樂與夢想的「奇妙旅程」週年慶。

(中時 )