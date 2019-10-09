53歲林姓男子日前清晨在望高寮「刁車」，但四下無人，正不知該如何時，幸中市警局第四分局春社派出所員警巡邏上山，急忙求助；員警發現應該是車輛電瓶無法蓄電，透過巡邏車接電，不一會兒，車輛成功發動，林男表示員警真的幫了他一個大忙，適時來「電」的舉動令他永生難忘！

日前清晨5點，中市警局第四分局春社派出所巡佐賈寅星、警員邱語涵巡簽望高寮夜景公園時，林男焦急的向他們求助，表示汽車發不動，員警查看了一下，判斷應該是電瓶沒電，於是請所內同事林德成，將汽車救急電瓶線帶上望高寮，協助接電後，成功發動車輛。

林男表示，每當遇到工作不順心的時候，都會到望高寮散心，順便欣賞美麗的夜景，這樣煩腦也會一併消散，這次散完心，正準備回家，座車卻突然無法發動，本來要連繫計程車來幫忙，但車行表示線上車輛太少，暫時無法派車輛來幫他，而汽車維修廠也尚未營業，幸好員警出現，適時救了他，讚嘆實在是人間處處有溫情。

春社派出所長江松泳表示，車輛故障時不要慌張，要儘快放好警示標示物，再聯繫道路救援，若車輛故障，導致交通阻塞，可請員警協助或請道路救援來拖吊排除。

(中時 )