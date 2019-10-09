台灣世界展望會邀請社會大眾參與「資助她！改變非洲的1000個契機」，支持孩子上學、獲得培力。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請社會大眾參與「資助她！改變非洲的1000個契機」，支持孩子上學、獲得培力。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請社會大眾參與「資助她！改變非洲的1000個契機」，支持孩子上學、獲得培力。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請社會大眾參與「資助她！改變非洲的1000個契機」，支持孩子上學、獲得培力。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請社會大眾參與「資助她！改變非洲的1000個契機」，支持孩子上學、獲得培力。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請社會大眾參與「資助她！改變非洲的1000個契機」，支持孩子上學、獲得培力。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

10月11日為「國際女童日」，世界展望會在2016至2019年間進行研究，訪談逾500名非洲撒哈拉沙漠以南地區女孩，請她們分享成長與生活經驗，發現當地未成年女孩遭遇性暴力與早婚生子的現象相當普遍，而貧窮，正是女童受虐、甚至被迫與成年男性建立交易關係的主要原因。這些未成年女孩懷孕後，面臨輟學、健康、生養孩子等一連串問題，童年就此變色，更容易落入長期受虐或社會孤立的陰影之中。

即使身處艱困環境，這些女孩從不放棄希望。15歲的迦納女孩艾比娜（Abena）因為在上學途中不幸遭性侵而輟學、成為小媽媽，但她表示，自己仍憧憬有朝一日能重返校園，也希望年幼的兒子未來可以上學。

世界展望會因而在非洲貧困社區持續推動「女童權利倡導方案」，轉變兒童與居民的觀念，認識童婚、誘騙、人口販運等對女童的危害；並透過「教育方案」補助學用品、學費及打造友善女童的教育環境等，希望協助女童安心留在校園，藉由學習知識與技能，得到實現夢想與自主自立的力量。

同理弱勢女童困境，包括台中女中、新竹曙光女中、高雄女中、嘉義女中、景美女中、花蓮女中、蘭陽女中、屏東女中、聖功女中、彰化女中等全台十所女校學生於「國際女童日」前自發舉辦活動，倡議促進女童權利。

台灣世界展望會邀請社會大眾參與「資助她！改變非洲的1000個契機」，支持孩子上學、獲得培力，不僅轉變自身生命，還可發揮影響力，促成更多兒童、家庭與社區的正向改變。愛心專線：02-2175-1995。

(中時 )