美國參議院外交委員會通過台北法案

在中國大陸挖走台灣兩個太平洋邦交國所羅門群島和吉里巴斯之後，北京官媒更警告，如果明年民進黨繼續在台灣執政，台灣將失去所有邦交國。但美國學者馬明漢(Michael Mazza)則質疑此種說法，他認為如果台灣真的出現「零邦交」，反而會阻礙統一的目標。

美國企業研究所訪問學者馬明漢接受《美國之音》採訪時表示，雖然大陸官媒做出這種威脅，但北京是否真的有意切斷台灣所有外交聯繫目前「並不清楚」，因為「北京應該瞭解，這是一個非常危險的做法，它可能將台灣朝正式獨立的方向推進，而不再願意接受現狀。」

他說，「如果北京採取的作為最終是要剝奪台灣所有外交盟友，那將使台灣人民有機會重新思考，《中華民國憲法》是否還有任何相關性，而不是讓台灣人有和共產黨中國統一的想法。」因此，如果北京再試圖剝奪台灣更多邦交國，反而會讓美台關係得到更多推動力，雙方的合作得到更多鼓舞。

報導說，有一種看法認為，北京奪取台灣在太平洋的邦交國涉及美中之間的較勁，台灣應該與美國保持距離，而且要與北京改善關係才能避免成為美中競爭的犧牲品。對此馬明漢表示，他不認為任何美國的安全夥伴能夠與美中戰略競爭脫離關係，這對台灣也不是一個好的選項，「如果台灣的利益是要維持事實獨立的話。」

因此，馬明漢認為，美中緊張加劇可能讓台灣有些不便，但這也為美台合作創造更多機會，因此台灣要抓住這個競爭，而不是試圖與它保持距離。

隨著2020年總統大選的迫近，北京更進一步在外交上施壓。大陸官方媒體亦表示，台灣將繼續失去現有的邦交國，直到可能落到「零邦交」的境地，而且就算美國對台當局的支持也恐難改變這個趨勢。

報導指出，最近美國國會通過多項法案，包括《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》力挺台灣當局，目前在國會中審議的還有《台灣保證法》與《台北法》，後者旨在協助台灣維持與盟友的外交關係。

(中時電子報)