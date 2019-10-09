內灣派出所由美女建築師徐愛雲設計。（羅浚濱攝）

內灣派出所落成啟用，縣府秘書長陳季媛（中）等人認為將成打卡新景點。（羅浚濱攝）

「美女建築師設計的美麗建築，成為內灣新地標！」橫山分局內灣派出所新建辦公廳舍，9日舉行落成啟用典禮，複刻日據時代的建物，納入綠建築、節能、省水及隔熱設計概念，出自建築師徐雲愛之手，讓縣警局長黃家琦等與會人士讚不絕口。

新建內灣派出所屋頂是日本瓦，牆面是仿木的水泥板，在青山綠樹映襯之下非常有特色，預料將成為新竹縣的新地標和熱門的打卡景點。昨啟用典禮有內灣國小十鼓、原住民歌舞及醒獅團等接續表演，熱鬧滾滾。

建築師徐愛雲說，新建的內灣派出所是創新的日式建築，窗戶和外觀沿用舊派出所形式和顏色，建物結構使用RC建築，除了安全考量，未來維修也比木作方便。

縣警局長黃家琦表示，內灣派出所原址建於日據時期，廳舍不符員警辦公及民眾洽公需求，除了雨天漏水，還曾發生員警睡覺時，青竹絲從天花板掉下來的情事，舊的內灣派出所屬於歷史建築，將由文化局啟動修復等計畫。

黃家琦說，在橫山鄉及各級民代協助下，無償撥用橫山鄉公有停車場土地，縣府全力支持2600萬元經費，興建地上一層總樓地板面積約約122辦坪的辦公廳舍，提供員警舒適的辦公空間及民眾寬敞的洽公環境。他期勉同仁一起為橫山鄉的治安及交通奉獻最大心力。

(中時 )