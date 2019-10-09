▲中興高中在女孩日除有「女孩好young 攜手前行」活動，並適時為高中生宣導兩性平權、性別平等教育。（中興高中提供／楊樹煌南投傳真）

中興高中今9日的朝會很不一樣，適逢國際女孩日，也是我國的臺灣女孩日，校方特別舉辦「女孩好young 攜手前行」活動，學生氣勢如虹的精采演出，成為師生吸睛焦點，並也適時為學生們灌輸「兩性平權」、「性別平等」觀念，讓兩性平權觀念深植同學心中。

聯合國為提升女性權益，訂定每年10月11日為國際女孩日，我政府亦同步訂定為臺灣女孩日，中興高中在女孩日當天朝會，特別培訓兩組具「國術、跆拳道」專長女運動員，陳鈺芳同學曾榮107全民盃獲高女跆拳道品勢公開女子3段第1名，蕭佳瑜同學拿下全縣運動會國術南拳冠軍殊榮。讓她們在全校師生面前，展現撼動山河、氣勢如虹的精采演出。

輔導老師也向全校師生說明臺灣女孩日的緣由，鼓勵男女性別都應互相尊重、欣賞，未來大學系所、職涯選擇以及所從事運動都應打破框架思維，甚至女性也可以任職於巡山員、成為足球冠軍、成為優秀科學家，體能與智力都能與男性表現的一樣好。

校長陳江海指出，學校積極推動兩性平權、性別平等教育，就是要培養學生成為具有性別意識公民，透過臺灣女孩日來辦理中興女孩日「女孩好young 攜手前行」活動，除讓學生重視女性議題，對於刻板印象由男生才能擔當的角色，應給女生理解與對待，兩性之間彼此尊重與欣賞，讓兩性平權觀念深植同學心中，並落實生活，才能破除框架及天花板效應，讓性別的議題更臻成熟。

(中時 )