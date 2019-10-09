老婦喝醉後懷疑老公與妹妹有染，持菜刀作勢要閹掉自己丈夫，老翁被逼的躲上遮雨棚，老婦竟還嗆聲叫他跳下來，摔斷腿最好。（翻攝畫面／王昱凱花蓮傳真）

一戶位於花蓮重慶路上民宅，昨晚9時許發生激烈夫妻口角，一位七旬老婦酒後懷疑丈夫與妹妹有染，操起家中菜刀就要割下丈夫生殖器官，老翁情急之下從二樓窗口跳上遮雨棚。警方獲報後趕到，將兩人隔離安撫後，才讓老翁爬回屋內，隨即便趕緊騎車離家流浪，無奈的說，只能等老婆酒退再回家了。

據鄰居表示，昨晚聽到老夫妻屋內傳來追逐聲，隨後老翁便爬出二樓窗戶，躲上遮雨棚，老婦則持菜刀要閹掉丈夫，自己持梯救老翁，還被老婦制止，因為她手上有刀，自己也愛莫能助，只能打電話報警。但鄰居也指出，老婦妹妹平時根本就沒有與兩人同住，實在不清楚為何爆口角。

警方獲報後趕往現場，男警拿起盾牌在一旁待命，深怕掃到風颱尾變太監，女警則上前安撫老婦，但當警方要讓老翁爬回屋內時，老婦又再度失控，直叫他跳下來，摔斷腿最好，最終警方將兩人分離，老翁才得以爬回屋內。

花蓮分局副局長劉永鑫表示，老翁回屋後立即騎車逃離家中，無奈表示自己要去流浪，等天亮再回家。警方朝家暴事件方向處理通報中，至於詳細案情與經過仍待進一步調查。

(中時 )