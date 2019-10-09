10月交通新制上路，規定民眾騎乘「電動自行車」一定要戴安全帽，否則開罰，不過新北市議員陳偉杰9日在新北市議會質詢指出，他接獲民眾陳情，老人家明明騎乘的是不需要戴安全帽的「電動輔助自行車」，而不是電動自行車，卻在馬路上被員警攔下開單，民眾不知所措只好簽名、領回紅單，回到家才覺得奇怪，明明自己騎的是有踏板的「電動輔助自行車」，為什麼要戴安全帽？還被開單？

陳偉杰9日質詢時，要求警察局長陳檡文分辨哪台車是「電動自行車」、「電動輔助自行車」，竟考倒警察局長。

陳偉杰說，按照現行《道路交通管理處罰條例》規定，電動自行車與電動輔助自行車雖然都屬於「自行車」種類，但是電動輔助自行車是「人力為主、電力為輔」，電動自行車是「電力為主」，且此次修法規定要戴安全帽的也是「電動自行車」，基層值勤員警若分不清楚兩者，就很容易發生誤判、開錯單事件！

陳偉杰說，像他的選區靠近北海岸，就有很多老人家或婦女朋友騎乘電動輔助自行車外出買菜、復健，是很便利的代步工具，但三到六個月的宣導期似乎不夠，很多民眾還是分不清楚到底騎哪一種車要戴安全帽，如果連員警也分不清楚，執行勤務一定出問題！

新北市警察局陳檡文局長回答質詢時表示，確實很難區分電動自行車與電動輔助自行車，若有開錯單事件也將會盡速協助民眾處理，警局將加強對基層員警辨識車輛的教育訓練，避免造成民眾困擾，他也希望電動自行車或電動輔助自行車業者在販售車輛時可以同步宣導，共同維護交通安全。

(中時 )