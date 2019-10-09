陸客9月禁令衝擊台北101觀景台陸客人次血崩砍半，僅餘4萬多人次，台北101在國慶連假將至，9日宣佈首次針對國人推出史上最殺優惠價，每日12點前上觀景台可享「101」元優惠，預估可帶動國人上觀景台人次比例由原本的5~7%提高到9%，成為觀景台來客前三大包括陸、日、韓之後第4大客源。

台北101觀景台去年受到陸客來台人次大減影響，來客數創新低達213萬人，在擴大東南亞國家如菲、泰、馬、越等與台灣本地客促銷下，今年前三季來客數已達171萬人次，較去年同期增長10%，其中本地客達21萬人次、占比9%，韓國、日本與東南亞遊客亦有明顯增加，在此次推動國旅專案促銷下，預估今年觀景台人次能達到227萬，較去年成長逾6%。

根據台北101辦公大樓營運長劉家豪指出，觀景台客群中，仍以陸客占比最高約38%，但若是比較過去最高紀錄占比高達5成，今年已減少至少三成，而自9月起陸客全數禁令，更讓陸客到觀景台人次跌到谷底，從以往單月的9萬跌落至4萬多，等同砍半，其次則為韓國占21%、日本占12%，而台灣本地客相對占比達9%，但因今年以來已有四波國旅補助，101都不在方案之內，以至於人數相對無法快速往上，也因此101自行推出國旅補助專案，針對國人推出早鳥票「101元」，比起原票價600元、101全棟大樓住戶488元優惠價更殺，加上中午起至下午5時亦推出「買一送一」，等同一票300元，可望帶動台灣客大增，可望成為第4大客源。

事實上，為了減緩陸客禁令帶來的重大衝擊，101早在半年前即規劃開放「Bar88」，並進一步收回綺麗珊瑚大店200坪櫃位自營，斥資千萬元改裝的「Bar88」位於88樓，與隨意鳥策盟聯盟推出台灣小點牛肉麵、肉粽、肉圓與雲朵咖啡等，為迎接國慶與回歸國人，觀景台還精心設計「東南西北，10+1找祕景看台北」及台灣水果嘉年華主題策展，讓台北101觀景台不再只是欣賞台北市景的場域，更結合自然景色、文化策展與互動體驗，成為全家人的城市美術館。

(工商 )