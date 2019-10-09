欠錢花用的林姓女子，涉嫌伙同陳姓男友自導自演，向家人佯稱她投資失利，欠地下錢莊約150萬元，先假裝失蹤後，再假遭挾持，由陳男至家中向其祖母要求拿錢贖人，警方據報成立專案小組偵辦後識破。

竹東派出所日前接獲林姓民眾報案，指他妹妹9月初至台積電工作後失去聯絡，9月中旬不知名男子打電話到家裡討債，表示其妹積欠150萬元債務，需還清才能換得自由，歹徒更不斷以電話催促家人籌錢救人。

林女的男友陳男偕同黃男，9月22日下午佯裝挾持林女至其祖母家中談判，林女祖母當下無現金，約定1周後交付。陳男因遲未接獲付現電話，9月27日至住家以噴漆「欠錢還錢」等字樣讓家屬擔心。

林男見事態嚴重，至胞妹戶籍所在地竹北分局三民所報失蹤人口案，請警方協尋。竹東警方擔心林女有生命危險，運用手機基地台定位發現，林女可能藏身在新北市土城區某間汽車旅館內。

警方派員查訪發現，林女與陳男在該汽車旅館內歡唱卡拉OK，根本沒有遭綁架、擄走，推斷自編自演可能性甚高，帶回詢問並突破心防，林女坦承因缺錢策畫取家人的錢來花用。全案依詐欺、毀損、恐嚇取財等罪函送地檢署偵辦。

(中時 )