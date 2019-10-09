北市議員王世堅。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

中華統一促進黨總裁張安樂於1日中共國慶日當天，違法在台北車站南2門前搭建舞台辦中共國慶，更在臉書直播中透露他們「早在事前就跟北市警局協調好了」。北市議員王世堅9日在議會發大飆，命令全北市府一級官員站起來，怒問「現在台北市長叫什麼？」官員小聲回「柯文哲。」王駁斥「現在台北市長姓張名安樂號白狼！」

針對白狼自稱舉辦中共國慶活動，事先已和北市警局協調好，王世堅怒嗆，「居然講得動警察局長？我要求在場官員全起立，回答我，當今台北市長叫啥！」只見一級官員們當著柯文哲面都默默起立，並小聲回答「柯文哲。」

王世堅不滿大嗆，能和市警局喬好，「現在台北市長姓張名安樂號白狼！」隨後質詢結束時間到，王才說「坐下吧！」

此外，王世堅還詢問，中央自2017起至2021年，都有編前瞻預算給北市府，柯文哲竟用立可白塗掉，只寫「計畫型預算」，根本就是想作黨政之爭，中央到底撥給北市府多少預算？柯文哲回「有，不多，17億。」

王世堅轟「錯！是核准36億，其中今年就有7億8200萬，你竟然還邊罵邊要邊拿，是不是該向民進黨道歉？」柯不甘示弱嗆「前瞻有8000億，我只拿36億，你覺得咧？」王回嗆，不要拿就不該申請。

(中時 )