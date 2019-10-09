前總統馬英九與鴻海集團創辦人郭台銘日前一抱，引出兩人與高雄市長韓國瑜之間的微妙關係。三人之間的前後一抱，大眾熱議到底哪一對比較真誠，不過，港媒解讀三人關係，不僅止於表面的肢體動作，更深入點出彼此的政治布局，郭台銘主動對馬英九愛的抱抱，其實具有一箭三鵰的作用。

中評網報導，郭台銘退出國民黨後，近來政治動作不斷，日前他受前台東縣長黃健庭之邀，出席長風基金會辦的演講活動，意外與馬英九同框，並加碼演出愛的抱抱，現場觀眾也給予熱情的掌聲。不過，此舉又牽扯出馬英九與韓國瑜的抱抱，具有不同質量的份量。

報導中指出，外界皆知馬英九和郭台銘交情好，但到底好到什麼地步，郭台銘顯然藉此機會做了展示。即使歷經種種紛擾，包括馬也在31位大老登報廣告上簽名，和郭退出國民黨等等，兩人交情絲毫沒受到影響，還是可以同框，甚至「真心擁抱」。

郭台銘以馬英九為尊的態度，其實有一箭三鵰的效果。郭一方面可與韓國瑜作市場區隔，也能爭取國民黨內的知識藍、經濟藍、理性藍，甚至是馬迷的支持，這對他推出郭家軍爭取泛藍選票，將戰場轉移到國會選舉有所助益。

最後，郭台銘也為日後與國民黨在立法院合作埋下伏筆。雖然郭粉們對於郭台銘與國民黨主席吳敦義會面有意見而暫時停擺，但他未來要推動自己的政策，仍得與國民黨打交道。選擇和郭粉比較能接受的馬英九來互動，對郭台銘來說，絕對百利無一害。

尊馬英九，也是留了自己和國民黨未來可以合作的空間，因為郭粉們對於郭有意和國民黨主席吳敦義會面有意見，吳郭會暫時停擺，但郭想要在“立院”推動政策，和國民黨未來勢必是要合作的，因此藉著和郭粉比較能接受的馬英九來互動，未來或許可透過馬和國民黨溝通談合作等等。一箭三鵰的效果，對郭台銘是百利無一害。

(中時電子報)