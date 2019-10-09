諾貝爾宣布化學獎得主

2019年諾貝爾化學獎，頒給鋰電池的相關貢獻，得獎紐約州立賓漢頓大學的史丹利．惠汀漢(Stanley Whittingham)，他起草了鋰電池的初步設計；德州大學奧斯汀分校的約翰．古德諾(John B. Goodenough)發明第一具實用化鋰電池；日本名古屋名城大學的吉野彰(Akira Yoshino)也在很大程度上創造了現代鋰電池。

。瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）說，鋰電池有著輕巧、可充電、功能又強大的性能，小到手機、筆記型電腦，大到電動車，甚至是輸配電路系統，也一直是歷年諾貝爾獎的大熱門，可以說，鋰電池徹底改變了世界。

惠汀漢可說是鋰電池之父，他早在1970年代初期，就開發出世上第一個功能性鋰電池。古德諾則將鋰電池的儲電潛力提高了一倍，使它的性能更強大，他的設計仍然是現在鋰電池的主要型式。吉野彰（Akira Yoshino）則成功地以鋰離子代表純鋰，這使得電池變得更為安全，因此，這3人都是鋰電池技術的關鍵角色。

古德諾是鋰電池的發明人之一，他更進一步，提出了不會爆炸的鋰電池原理。(圖/德州大學奧斯汀分校)

現年97歲的惠汀漢，成為獲得諾貝爾獎最高齡的科學家，他打破了去年的舊記錄，去年得主亞瑟·阿希金（Arthur Ashkin)得獎時是96歲。其實這兩人同年齡，只是今年惠汀漢才得獎。

(中時電子報)