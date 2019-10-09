《苗栗文獻－苗栗紙湖文化產業調查》主編張秀雲，保存傳統做紙文化，獲選國史館台灣文獻館「獎勵出版文獻書刊」優等殊榮。（何冠嫻攝）

苗栗縣籍攝影家曾進發拍下台中國家歌劇院與水池倒影，獲IPA國際攝影大賽建築類首獎。（何冠嫻攝）

苗栗縣社區博物館發展協會執行長張秀雲主編《苗栗文獻－苗栗紙湖文化產業調查》2本苗栗文獻，保存並定位台三線傳統紙湖文化產業，榮獲選國史館台灣文獻館「108年獎勵出版文獻書刊」優等殊榮；攝影師曾進發則屢在攝影比賽中勇奪佳績，近日又榮獲有攝影界奧斯卡獎之稱的IPA國際攝影獎，縣長徐耀昌9日頒獎表揚，讚兩人為苗栗之光。

張秀雲與近30位作家和文史工作者共同合作，完成苗栗紙湖文化的第一手文史調查，鎖定台三線三灣、南庄與獅潭等當時粗紙產業基地，沿線調查，找出紙湖與紙寮位置、碾紙的石輪等，再現瀕臨消失的做紙文化，讓塵封已久的紙湖產業文史資料重見天日並在苗栗文獻中重新定位。

由張秀雲主編的苗栗文獻第56、57期《苗栗紙湖文化產業調查（上、下）》獲得國史館台灣文獻館肯定，張秀雲表示相當意外與惶恐，覺得成果能更加精進，希望更多人加入，繼續保存在地傳統的做紙文化。

另，苗栗縣籍攝影師曾進發的作品《戲夢人生》，今年在「IPA國際攝影獎」中，從來自超過110個國家、逾1萬1500件作品脫穎而出，勇奪建築類首獎，他拍下台中國家歌劇院與廣場水池的明亮清晰倒影，以虛實交錯的時空，傳達人生如戲，戲如人生的感慨。

徐耀昌9日接見表揚並表示，文化是社會建設的重要基石，此次的文獻出版，展現苗栗紙湖產業的歷史與文化，歸功於張秀雲等人的努力與貢獻，並感佩曾進發的攝影熱忱，讓世界看見台灣之美。

(中時 )