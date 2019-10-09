圖說：展出作品：敦睦窯-勻杯（工藝中心提供／張晉銘南投傳真）

對於台灣人而言，茶是生活、也是精神食糧，而茶器是茶文化的最佳發言人，工藝中心以「茶 瞬間—國際茶工藝文化特展」，即日起展出上百件茶工藝品， 藉由賞工藝、品文化，讓民眾認識台、日、韓三地的文化特色與演進過程。

工藝中心指出，展覽包含台、日、韓三地茶工藝文化，台灣專區為茶器歷史、產業到個別工藝創作。日本展區除了有工藝職人作品，更以茶室來演繹茶道場域的「和、敬、清、寂」之美。韓國展出2019年茶器設計的得獎作品，以及與韓國螺鈿、刺繡等傳統工藝。

除了精彩的文化作品展出，還有台日韓三地達人開講，包含老茶名人呂禮臻老師，以老茶為題分享老茶的深奧與日常，以及深研茶藝美學的李啟彰老師，以「後柳宗悅的美學與實踐」暢談「傳統工藝的現代路徑」。

海外部分則有韓國茶文化學者朴善宇老師，帶來茶禮文化，另外日本表千家若宗匠森浩倫老師分享「和、敬、清、寂」從空間、器皿與人之間，在真誠實意由形至心的款待之心。

展覽期間自即日起至21日為止(周一休館／國定假日正常開始)，地點為臺灣工藝研究發展中心-國際茶學苑。

(中時 )