NBA籃網隊、湖人隊原定9日下午16：30分在上海召開記者會臨時取消，大批球迷在場外等候，不免失望。(葉文義攝)

NBA在大陸惹上政治風波，原定9日在上海的多場活動取消，原本預定在今（9日）上午和中午舉行的籃網隊媒體採訪、湖人隊訓練和NBA Cares等讓媒體入場的活動全數取消，改由下午4點30分，兩隊統一於上海浦東麗思卡爾頓酒店舉行記者會，但在召開前10分鐘，臨時宣布延期，大批中外記者撲空。

現場也擠進大批球迷，想要一睹NBA球星風采，沒想到記者會臨時取消，有球迷難掩失望之情。

上海市體育總會在9日下午2時30分左右發布消息稱，鑒於NBA聯盟所屬休斯頓火箭隊總經理莫雷日前發表的不當言論和NBA總裁肖華的不當表態，原定於9日18時在上海東方體育中心舉辦的「2019NBA球迷之夜」球迷互動活動予以取消。

NBA上海辦公室代表在宣布取消記者會後，也拒絕對何時再召開記者會表示任何訊息。由於明日晚上還將在上海舉辦NBA上海賽，目前訊息是將照常舉行。

(旺報 )