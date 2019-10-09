嘉基醫院急診部醫師徐基峯說明邱姓傷者狀況。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市嘉邑行善團疑因財務及管理糾紛，自稱遭解聘的前總幹事王貴禾9日下午持刀砍傷執行長邱楹棟，邱的頭部、肩部及手部受傷，送嘉基醫院急救，意識清楚，73歲王男說，一時衝動釀禍，很後悔，自己報案向警方自首。全案正由警方調查釐清中。

王貴禾說，嘉邑行善團申請立案成立嘉邑行善團慈善基金會，欲從嘉邑行善團挹注大筆捐款，此事攸關行善團的財務及管理，他當總幹事屢次提出異見，雙方意見不合，他原擬請辭總幹事，卻先一步被解聘。

今天下午他與邱楹棟碰面，2人又為了行善團的財務問題起爭執，他一時氣憤，情緒失控，拿菜刀朝邱楹棟揮舞，看到邱流血，他大驚失色，報案向警方自首，並自責自己太衝動。

邱楹棟目前就醫急救中，無法接聽電話，邱太太則說，王、邱2人是好朋友，只知道起爭執的原因與行善團事務有關，但不清楚詳細情形，她丈夫行動不便，不解王為何還拿刀砍她丈夫？

嘉邑行善團理事長蔡萬華說，王前總幹事於9月30日離職，有時候會情緒管理不當，他剛好人在外地，不清楚2人為何起糾紛？

嘉基急診部表示，傷者身上有多處撕裂傷，頭部、左手臂、肩部的傷口較深，須進一步由整形外科治療處理，但意識清楚，生命徵象穩定。B

(中時 )