宣導活動吸引超過百名師生參加，學生收穫良多。（張晉銘攝）

根據教育部統計， 目前在台灣就學的外籍學生已逾2萬人，其中不少學生會利用課餘時間打工賺錢，為了宣導正確的權益問題，移民署南投縣服務站於9日在南開科技大學舉辦「校園行動列車〜外籍生居停留法令宣導活動」，現場超過百位師生到場聆聽。

南開科技大學表示，目前校內產學合作國際專班共有3班，主要招生科系為電機系、電子系及機械系等，共計110名越南籍學生，校方和老師平時就加強照顧外籍學生，了解就學和打工情況，並且聘請越南籍翻譯人員關心輔導，隨時掌握學生動態。

考量部分學校曾經發生打黑工問題，不但讓學生權益受損，內心也是相當不安，因此移民署南投縣專勤隊和南投縣服務站會同南投縣政府教育處、社會及勞動處共同組成校園行動列車，分別針對教育、工作、法律和服務等四個方面依序解說，讓學生受益良多。

南投縣服務站主任蔡崇富表示，移民署積極關心外籍學生的各項權益，關心他們的就學與生活環境，希望藉由校園聯合訪視與法令宣導活動，讓學生們了解相關的法律知識，藉此保障自身安全與權益。

(中時 )