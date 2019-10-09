香港男團「BOYZ」成員張致恒（Steven）今年7月閃電宣布和老婆「雯雯」補票結婚，隨即鬧出腳踏五條船疑雲，還傳他不管小三生理期來堅持過夜，最後血染床單，因此受封為「世紀渣男」，形象盡失，最近港媒報導張致恒工作歸零，為了家計跑去餐廳打工當廚師，他受訪也證實，但不覺得辛苦，直說：「沒錢才辛苦」。

張致恒7月傳出和女粉絲雯雯奉子閃婚，之後傳出劈5女的荒淫情事，女友花名冊包含女星莊瑞兒、梁皓恩、蔣家旻、Moon、Maggie等人，他還傳出邀女星裕美回家過夜，卻逢女方生理期，最後鬧出血染床單，但裕美對此否認，直說：「哪有？快把那張床單拿給我看，驗一驗是不是我的血」，莊瑞兒則選擇不補刀前男友，「因為愛過他，所以我不說」。

據《東網》報導，雖張致恒已對花心史道歉，幾個月來幾乎是失業狀態，身為一家之主的他為了妻兒最近被目擊到四星級飯店打工，戴上口罩穿著廚師制服在外場幫忙切生魚片、烤牛肉等，一天要工作十小時，求證張致恒，他承認到飯店工作，「我不太想回應，任何路都要走下去」，並指現在首要任務就是照顧老婆孩子，他先前曾說有大陸戲劇邀約，但目前延遲開拍。

(中時電子報)