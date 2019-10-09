陳永和出示前台南市長賴清德103年曾要求歐欣繳回水保施工許可執照。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲今年1月宣布龍崎掩埋場預定地暫列自然地景，行政院長蘇貞昌也宣布開發許可不得展延，外界雖認為此案已終結，不過，歐欣水保施工許可執照迄未被撤銷。台南市環境保護聯盟7日收到台南地檢署公文，指環團告發歐欣「水土保持計畫」「邊坡穩定分析」資料有錯，回函表示「查無事證」，環團今提出新事證並到台南地檢署按鈴控告歐欣，請台南地檢署重啟調查。

「市府一日不撤銷歐欣施工許可，就可能死灰復燃。」環團去年底告發歐欣公司於龍崎掩埋場的水土保持計畫、邊坡穩定分析資料有錯，質疑牛埔溪支流流向北偏、故意畫錯方向等嫌疑， 台南市環境保護聯盟昨天按鈴控告歐欣，理事長黃安調說，雙十連假前夕接到檢方「查無事證」回覆環團對歐欣水保計畫的告發，環團緊急整理「新事證」並向檢方提出再告發。

近來致力於推動環評應有施工期限的前牛埔里長陳永和，長年反龍崎掩埋場，去年更因此跳級參選台南市長，拿下11萬張的高票數，他說，蘇揆當初說全案不得展延，按理說，母法既然已經消失，水保許可也應該跟著自動消失，而且市長也已宣布暫定自然地景，既然要玩真的，市府就要請歐欣繳回水土保持施工許可執照。

陳永和說，賴清德執政期間，103年10月即曾針對歐欣公司未能於核定期限完成水保工程，施工許可證已經失效，要求歐欣繳回施工許可執政。他說，既然有前例可循，現在也應該盡速要求歐欣繳回執照。

台南市水利局指出，歐欣公司因不服市府核發施工許可證預定完工期限(108年3月10日)，於108年2月26日向行政院農委會提出訴願，行政院農委會9月12日作出決定：僅就原核定之預定完工期限部分撤銷，並於2個月內查明事實另為適法之處分。

水利局表示，水土保持計畫2010年核定後，皆依據經濟部工業局 (目的事業主管機關)「開發或利用許可文件」來准駁展延及完工期限，該「開發或利用許可文件」於今年3月10日屆期，經農委會訴願決定及水土保持法審核監督辦法規定，經濟部工業局並無繼續展延開發或利用許可文件，市府將依規定通知歐欣「水土保持計畫及其水土保持施工許可證已失其效力」。

(中時 )