牧心工作隊貼出開箱文，介紹他們的工作內容。（牧心提供／莊哲權台東傳真）

社福團體為了拚經濟，也要跟著潮流走！台東牧心餐坊搭上「與惡」風潮，在國慶連假活動中，設計「我們與『餓』的距離」海報，秀出最受歡迎的6道美食，就連工作隊也貼出「開箱文」，並模仿電影「返校」的海報設計，為庇護工場工作隊開箱文打廣告。

台東牧心智能發展中心主任許秋霞說，電視劇「我們與惡的距離」得到6座金鐘獎，牧心團隊也發揮創意，設計了「我們與餓的距離」，為牧心餐坊中最受歡迎的清蒸海上鮮、脆皮烤鴨、梅子扣肉、剁椒虱目魚、牧心火鍋系列及蔥爆牛肉等6道菜宣傳，果然引起關注。

另外，牧心也在臉書上傳工作隊「開箱文」展示清潔工具等，海報則以電影「返校」為發想，為工作隊打廣告，把「返校」2字改為「打掃」，令人莞爾。

許秋霞表示，由勞工科委託牧心辦理的工作隊，在輔導員協助下，帶領12位庇護工場的員工，負責承包校園整潔維護工作，由於鮮少有人知道工作隊服務內容，透過開箱文讓大家一探究竟，也讓憨兒跟上風潮。

她說，受大環境影響，社福團體的經費也越來越緊繃，營運12年的牧心餐坊，提供職場給憨兒學習備料、送餐服務等，目前業績稍有起色，為感謝長期支持牧心的消費者，於連假期間推出消費滿250元，便贈送20元優惠券活動，限量100張，送完為止。

(中時 )