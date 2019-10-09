我們常說「忍一時，風平浪靜」凡事先緩住情緒，不要被牽動以免做了傻事；然而「忍多時，不放過妳」，就是今天所要講的故事。英國一名男子，因為受不了自己妻子的冷言冷語，不只罵了他「硬不起來」、更罵他們的女兒是個「大懶豬」令他忍無可忍，拿起他手中的鐵撬，往嘴巴還在繼續罵不停的她頭上砸去，等他恢復理智，已站在倒在血泊中的妻子身邊。

大衛（David Pomfret），50歲，他被控訴謀殺了自己的妻子，而凶行極為殘忍，他狠狠地用馬廄裡的鐵撬往與他正在爭執的妻子頭上砸去，研判表示，憤怒的他當時，至少來來回回反覆地往頭上重擊30次，造成妻子當場死亡。「我非常後悔，我殺了我愛的人。」在法庭上大衛哭訴懺悔，但誰也沒辦法安慰他，因為凶手就是他自己。

綜合外媒報導，大衛任職於銀行，對於謀殺自妻子的行為，他表示自己失控了。由於妻子長期患有抑鬱症，且正在接受癌症治療，並被診斷出患有自閉症人格障礙。因此常常對大衛使用言語暴力，大衛個性內向安靜，顯然是個被欺凌的角色。

案發當天，夫妻倆正在馬廄修理東西，不料又起了口角，妻子口無遮攔繼續向他狂噴，其中大衛提到「他說我是性無能，並且嘲笑我們的女兒是大懶豬」，隨後，妻子罵他是廢物，並賞了他一個耳光，大衛終於忍無可忍，事情就這麼發生了。

發生此憾事，儘管凶手非常後悔，但在案發當天就被逮捕。他坦承當下失控了，但否認蓄意殺人，目前以過失殺人方向判刑。

人生沒有後悔藥，在衝動行事前，還是希望找到讓自己冷靜的方法，無論如何也請為自己找到舒壓的管道。

(中時電子報)