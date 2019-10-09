陳水扁出席國慶大典？ 中監打臉：沒接到申請 17:462019/10/09 中時 陳淑芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統陳水扁在社群媒體聯絡群組PO出國慶大典邀請函。台中監獄回應指出，並未收到相關書面申請。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 保外就醫中的前總統陳水扁，在社群媒體聯絡群組PO出國慶大典邀請函，並展示在回函欄位勾選「親自參加」，引發關注。台中監獄9日回應打臉指出，並未收到相關書面申請，無法進一步說明。 保外就醫中的陳前總統，依規定出席政治相關活動須獲得台中監獄同意，陳水扁在媒體聯絡群組PO出國慶大典邀請函，還宣稱自己已經勾選將參加，「但慶籌會迄今收到回函都未有近一步動作，令人遺憾」。 台中監獄回應表示，目前並無收到陳前總統出席國慶的相關書面申請，所以，並沒有准不准去的問題。 (中時 ) #國慶 #台中 #監獄 #陳水扁 #中監 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄潮國慶 徵百位國慶寶寶 04:102019/10/05 地方新聞 表態？香港反送中 阿扁終於說話了 09:162019/10/07 政治 扁開直播嗆聲踩紅線？矯正署：言論自由 11:132019/10/07 政治 張瀞分募集近千面國旗送市民 一起為中華民國慶生 12:332019/10/07 生活 愛中華民國！他籲藍營集結 來這大唱國歌 13:092019/10/07 政治 保外就醫趴趴走 陳水扁：加減賺點生活費 20:472019/10/07 政治 扁頻踩紅線 矯正署稱言論自由 04:102019/10/08 政治要聞 國慶預演 台船、漢翔花車首亮相 造型搶眼 16:492019/10/08 政治 扁爆：回覆國慶邀請函無下文 「把阿扁裝肖耶？」 20:242019/10/08 政治 嗆國慶把自己裝肖耶 扁親上陣回文 14:242019/10/09 政治 政治熱門新聞 見這人力挺韓國瑜 葉毓蘭驚呼：起風了！ - 政治 韓冰不回台救父？沈富雄爆驚天內幕 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜真的GG了？網：笑死！ - 政治 韓敗選誰當黨主席？徐巧芯說溜嘴了… - 政治 LSE為小英背書 網看完驚爆不能說的秘密... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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