保外就醫中的前總統陳水扁，在社群媒體聯絡群組PO出國慶大典邀請函，並展示在回函欄位勾選「親自參加」，引發關注。台中監獄9日回應打臉指出，並未收到相關書面申請，無法進一步說明。

保外就醫中的陳前總統，依規定出席政治相關活動須獲得台中監獄同意，陳水扁在媒體聯絡群組PO出國慶大典邀請函，還宣稱自己已經勾選將參加，「但慶籌會迄今收到回函都未有近一步動作，令人遺憾」。

台中監獄回應表示，目前並無收到陳前總統出席國慶的相關書面申請，所以，並沒有准不准去的問題。

(中時 )