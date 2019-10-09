玨山隧道最後一炮爆破瞬間。（照片取自中新社）

大陸中鐵十一局集團有限公司9日發布消息指出，該局負責施工的太(原)焦(作)高鐵全線最長的隧道——玨山隧道近日順利貫通。這條全長13421米的隧道，是全線難度最大的重點控制性工程。

太焦高鐵是連接山西與河南兩省的重要經濟紐帶，與正在建設的鄭(州)合(肥)交接(鄭焦城際鐵路已於2011年通車)，是兩省沿線各地市通往長三角經濟帶及東南沿海最便捷通道，線路全長362.1公里，設計時速250公里。

中鐵十一局四公司負責施工的太焦高鐵全線最長的隧道——玨山隧道，長度達13421米，共穿越9條斷層帶，更有岩溶發育、黃土、膨脹土等多種不良地質，是全線難度最大的重點控制性工程。同時，隧道臨近並上、下穿跨既有線太焦鐵路，是大陸臨近既有線施工的最長高鐵隧道。此外，隧道還跨越國家AAAA級玨山景區及省級獼猴自然保護區，環境保護要求高。

(旺報 )