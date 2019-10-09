今年的各國職棒季後賽紛紛登場，中華職棒也不例外：由中信兄弟對壘Lamigo桃猿的七戰四勝「台灣大賽」總冠軍戰，將在本週六起開打，達人大膽預言兩隊分別因主力球星引退與球隊轉手因素，將力拚六戰以上，也推薦玩家以不讓分玩法為主，鎖定不同的主場球隊獲勝來賺取獎金！

擅打下半賽季的中信兄弟一如以往拉尾盤取得總冠軍戰門票，而今年更特別的是陣中精神領袖彭政閔恰好即將退休，這次台灣大賽將會是他最後一次打總冠軍賽，他個人及團隊留下冠軍企圖強烈。Lamigo則是在買下第一金剛16個年頭後，帶動許多中職球團現場活動及行銷的先例，於本季中確定將成功轉賣日本樂天集團，也勢必會想用三連霸當成登峰句點。因此，今年的台灣大賽尚未開打就能嗅出雙方積極求勝心。

那麼為何達人以「主隊不讓分」為主要推薦玩法呢？我們先把「不讓分」這點切開來看：過往兩三個球季Lamigo強勢的球風今年出現破口，在中繼牛棚這塊一直形成比賽中後段變數，偏偏中信兄弟又特會纏鬥，除非比賽前期單邊球隊早早拉開比分，否則拉鋸戰機率將大幅提高。而且，短期決勝用小球戰術一分一分搶進，之後再靠防守贏得勝利，一向是季後賽的特色，因此比分接近的賽果出現率理應較高，買「不讓分」可以避免飲恨卡洞。

至於跟隨主隊就和「主場優勢」有莫大關聯了：在近年各隊落實主場制度下，無論中信兄弟或Lamigo桃猿，在自家洲際與青埔棒球場的勝率掌握度都極高！這當然和選手準備比賽節奏有關，有許多球員甚至因為主場制落實，直接置產球場所在地縣市，家人也安定下來，回家打球的感覺自然更好，因此主隊勝利結合不讓分，更有把握替彩迷賺到獎金。

今年的台灣大賽除了都提供單場投注，也將開售「棒球一路發」玩法，提供喜歡機率型玩法的朋友另類選擇，千萬別忘記星期六(10/12)傍晚17:00開打前，到運彩投注站買張中職試試手氣，或許1680萬的幸運得主就是你！

(中時電子報)