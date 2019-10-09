北台灣品牌建商鉅陞建設，將建築業昇華至服務業，看好台中房市發展，大舉進軍台中。（盧金足攝）

鉅陞建設總經理褚學忠表示，鉅陞建設台中分公司將品牌的核心理念全面移植台中，從業近30年的頂尖團隊聯手「ALL IN ONE」給客戶加倍保障。（盧金足攝）

「台中我們來啦！」北台灣品牌建商鉅陞建設，蓋房子精研自住客的需求，將建築業昇華至服務業， 看好台中房市發展，大舉進軍台中，推出「有感建築」與「ALL IN ONE購屋一條龍服務」打響名號，盼為中台灣帶來新的住宅體驗，提供更有料的購屋選擇，在不動產市場造成以品牌牌力開創競爭力。

從2017年迄今，鉅陞建設已在板橋江翠重劃區推出「河藍灣」、「河藍灣2」、桃園高鐵特區的「英倫花園」、「日和花園」，與永陞、新潤聯合打造的「聯合公園」，及甫推出的「永麗花園」均創下熱銷佳績。

鉅陞建設總經理褚學忠指出，鉅陞建設台中分公司將品牌核心理念全面移植台中，從業近30年的頂尖團隊聯手「ALL IN ONE」給客戶加倍保障。

專長「有感建築」台中出發！褚學忠說，他一直響往能夠來台中，所有在台灣最有競爭力的建商全部都在台中，經全公司票選最想居住的地方，結果出爐就是台中。

褚學忠表示，在北部推案獲好評，這一波房地產景氣下修之後，這樣的成績對他們來講是一種鼓勵，但是相對也是一種挑戰，對客戶最重要的事情，就是「說到做到」。

他在建築業界巡工地之勤勞，從自己黝黑膚色可以見出，烈日下親自監工品質，到銷售中心看到簽約的客戶，會去向客戶握手說，「很謝謝你給我這個機會」，承諾會以最優秀的品質蓋出最好的房子。

褚學忠強調，這幾年來藉由與消費者互動，也就是所謂的「有感建築」，打造建築業界的一條龍服務，住戶需要的細節全部幫你想到，連住戶在浴室洗澡的空間，都細心設計沐浴產品放置架，換洗衣服不怕沒有空間放，因應現代人手機不離身，上廁所坐馬桶時，旁邊預先做手機座，貼心客人感受的到。

他認為，大家都要房子蓋得有質感，結構外觀、公設景觀做得很好，但生活最多的其實是在平面空間裡面才是最重要的事情，以廚房為例，建商設計廚房格局時，如果能多為住戶設計好電器櫃，微波爐、烤箱烤，就不必擔心沒地方放。

此外，只要一開工，工地架設的攝影機讓客戶可以全天候上網看工程進度，甚至工地的環境衛生全都露，住戶專屬的E化網路客服系統、專屬LINE客服，讓客戶安心，更能線上繳款，上班族周一到周五忙工作，沒時間跑金融機構繳款，網路線上繳款解決問題。

鉅陞建設以自有甲級營造廠「齊陞營造」，推出「ALL IN ONE」購屋一條龍服務，涵蓋開發、規劃、興建、設計、裝修、售服、保固全部包辦，消費者僅需備齊自備款、稅金、政府規費，免去暫收款，買起房來相對有把握。

中台灣自住需求蓬勃，消費者買房重視室內格局、空間收納、採光通風等住宅規劃，褚學忠說，空間規劃上，不僅在力求創造最大採光及通風，減少虛坪浪費，主打有感建築精裝標選配，解決消費者的居住的不便之處。

褚學忠認為，「房子的總價遠遠高於車，但民眾砸下畢生積蓄買房，享受到的服務，卻往往比買車時更少」，廣邀各界專家，包括代銷龍頭海悅國際開發、豪宅品牌永陞建設、邱垂睿建築師事務所、顥斯設計劉官龍設計師聯軍，以「房子最終是給人住的」自住新思維，打造優質居住空間，跨足台中的房市版圖。

(中時 )