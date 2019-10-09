唐寶寶黃曼軒獲第二十三屆身心障礙楷模金鷹獎，將於108年11月30日頒獎，會多種樂器，如陶笛、鋼琴、薩克斯風、琵琶、電子吹管等通通會。（黃國峰攝）

唐寶寶黃曼軒獲第二十三屆身心障礙楷模金鷹獎，將於11月30日頒獎，甫於五月份獲得慈暉獎，並由總統蔡英文表揚的她的母親陳金蓮女士，談起教養女兒的甘苦眼眶泛紅，表示一路走來從中度智障到輕度智障，關關難過、關關過，感謝唐氏基金會一路的關心、扶持，呼籲其他仍未走出心鎖的家長，參與基金會活動，重擔就得以放下。

起初發現曼軒是唐寶寶時，陳金蓮表示當時真的六神無主，所幸有蔡長海醫師的鼓勵「家人才是最好的醫護人員」才有了勇氣、信心，陪著曼軒上感覺統合，甚至在家裡闢了一間感覺統合教室，進入國小時，主動擔任班上晨光媽媽長達四年，國中則伴讀一年半，也給曼軒學習各項才藝，從學校畢業後，開始擔任街頭藝人，媽媽也都長相伴在左右。

國小四年級時，曼軒首度接觸到游泳，從不敢閉氣到不怕，花了一年多，自信也因而從這邊來，六年級時開始學陶笛，游泳練的閉氣，發揮了功效，高音輕而易舉，自此對音樂產生興趣，十多年來，曼軒每天勤練樂器及才藝，如陶笛、舞蹈、鋼琴、薩克斯風、琵琶、電子吹管等通通會，擁有二十多張的街頭藝人證照，至今學習依舊不間斷。

在母親的教導下，曼軒由中度智能障礙，轉為輕度，得到萬海慈善身心障礙者才藝大賽第二名、大甲高工傑出校友，人生更添色彩。對於能獲得身心障礙楷模金鷹獎，曼軒說「媽媽是她最大的貴人」；曼軒媽媽也感謝唐氏基金會一路的關心、扶持，呼籲其他仍未走出心鎖的家長，參與基金會活動，重擔就得以放下。

基金會董事長林正俠表示：「陳金蓮女士，對於曼軒的努力，大家有目共睹，恭喜她們。唐氏症者的照護路，是一段艱辛、勇敢的歷程，盼望社會各界給予溫暖、支持；同時，基金會一定會做他們最有力的後盾，一同克服難關。」

(中時 )