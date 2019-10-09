行政院拍板廢止印花稅，造成北市府今年稅損49億元，國民黨北市議員皆要求市長柯文哲，應表現出態度，向中央積極爭取。柯文哲無奈回「有發文3次給行政院，都已讀不回」，議員游淑慧建議，柯應該去行政院會，當面跟院長蘇貞昌講。

針對印花稅損，中央沒具體提出補助北市府的財源，議員鍾沛君質詢，北市府是否和中央斷訊？柯說「我們都有發函，但已讀不回。」鍾追問，那就要眼看被廢止嗎？柯坦言，北市確實是首當其衝，雖然還能應付，但其他縣市該怎辦？

議員游淑慧表示，印花稅對北市很重要，但市民大部分有支持印花稅廢除嗎？柯文哲說「要廢除不是不可以，但要講怎麼補足財源，雖然目前立院還沒三讀通過，但有發函給行政院3次，都還沒回答，這真的不行。」

游追問柯，從今年6月起有去過行政院會？柯說，蘇上任有1次，但透過電視讓蘇知道也都一樣。游說，雖然說副市長層級以上應帶隊去反映，但仍希望柯市長親自出馬去講。

議員羅智強指出，柯文哲第一任還了570億元的債，結果蘇貞昌一句話就讓你1年少收49億，一任就少收快200億，柯不覺得很冤嗎？8800億前瞻計畫又只給北市府23億元，根本是「卡柯」，應該當面溝通會打法律戰，據理力爭。

(中時 )