◎洪秀柱談大選 下架民進黨最重要

投入台南立委選戰的前國民黨主席洪秀柱，9日出席台南市議員許又仁父親許金水公祭，離開前接受訪問時強調，她從沒說過黨主席吳敦義未盡全力輔選，而是認為初選後同志間沒有整合成功的感覺，也說現在唯一目標就是讓民進黨下架，黨內應該要團結一致讓韓國瑜勝選。

◎轟柯販賣機政策 羅文嘉扯300萬

台北市長柯文哲提出自動販賣機入校園事件引發爭議，民進黨祕書長羅文嘉連日在臉書發文質疑，有柯粉到羅文嘉臉書留言替柯護航，未料，羅文嘉竟留言回覆，「政府推動無現金支付，我沒意見，但強迫販賣機進小學，我覺得有待商榷。更不用說包裝成人工智慧的謊言。然後有人將300萬現金遺失高鐵，很巧那個人的兒子是柯市長的愛將。」被解讀為嘲諷民進黨立委陳明文。

◎臥床腿腫2周 竟是靜脈血栓恐致死

彰化一名76歲陳姓老翁中風長期臥床，日前左腿莫名紅腫，經衛福部彰化醫院一般外科醫師李忠懷及心臟內科醫師王彥翔確診為「下肢深部靜脈血栓」，所幸經治療後無大礙，李忠懷表示還好發現得早，要是輕忽或發現太晚恐引發併發症，甚至死亡。

◎溫昇豪挺黃河 「手淫誰不會」

金鐘視帝黃河今被爆出109秒手淫私密影片遭外流，事後黃河透過經紀人表示影片主角是他，影片「打手槍」是7、8年前拍給前女友看的，不知道為何會流出。溫昇豪今出席愛盲基金會活動，他曾在《危險心靈》飾演黃河的老師，被問到這件備受關注的新聞，溫昇豪說：「手淫誰不會，大家應該關注私密影片為何會被流出，應該保護受害者，而不是這個人做了什麼，真的太誇張了」。

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