積極培育企業所需金融人才、達到學用接軌目的，僑光科技大學與台中銀行9日簽訂「產學合作策略聯盟」，未來將在商學院開設「台中銀行實習與就業模組課程」，透過業師授課的方式，幫助學生在校就能接觸金融實務，畢業後無縫接軌就業。

僑光科技大學校長楊敏華、台中銀行副總經理董益源分別代表學校與銀行簽訂合作書，象徵雙方結盟關係更緊密。楊敏華指出，僑光與台中銀行合作多年，每年到台中銀行實習的學生比例也很高，而金融業更是學生未來美好生涯規畫，透過課程協助他們銜接未來。

董益源則說，台中銀行成立至今66年，雖不是金控公司，但集團涉足領域已涵蓋所有金控業務，目前以穩扎穩打的方式持續成長，盼立足台中、服務台中。台中銀行與僑光組成合作聯盟後，未來將提供學生實習、就業優先甄選的機會。

僑光科大指出，雙方未來將攜手開設「台中銀行實習與就業模組課程」，2學分的課程提供校內商學院學生選修，此課程都由台中銀行主管親自授課，以個案式教學幫助學生了解業界實務，分別教導學生存放款、信託、理財等專業。

(中時 )