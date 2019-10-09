西港區公所推動在地產業，以當地主要作物胡麻為主題，規畫胡麻三部曲，有飯店主廚以胡麻入菜，製作創意料理，還有辦桌饗宴、綠地野餐等，邀民眾一起品嘗在地好滋味。（莊曜聰攝）

台南西港的慶安宮3年一科的刈香，延續200多年歷史，被列為國定民俗，而有「台灣第一香」美稱，除此之外，西港同時也是本產胡麻的重要產區，麻油的香醇，則是另一種「台灣第一香」，西港區公所為推動在地產業，推出西港胡麻滋味三部曲活動，請來五星飯店主廚教地方媽媽以胡麻入菜，製作創意料理，還有總鋪師的辦桌饗宴、綠地野餐音樂會等，邀民眾品嘗在地好滋味。

台南地區胡麻栽種面積占全台9成，以西港、善化、佳里、安定、將軍等地為大宗，本產胡麻香氣足、品質佳，入秋後正是生長期，最快年底就可採收，西港胡麻栽種面積最大，收成的胡麻製作多樣加工產品，很受消費者青睞，但受到8、9月間雨勢影響，預估今年面積與產量稍減。

西港農會每年都會舉辦胡麻節行銷，今年西港區公所也加入行列，配合南市府力推的農漁村、行政區小旅行體驗等活動，首度推出胡麻三部曲活動，市長黃偉哲9日現身代言，黃偉哲打趣說，西港胡麻天下第一香，只要聞香而來就能找到路，胡麻滋味三部曲，從西餐、中餐、野餐都有，令人垂涎，他力邀大家快來報名。

西港區長林耿漢說，首部曲本月26日選在松林國小旁，由晶英酒店主廚鄭宏安帶領社區媽媽製作料理，在農地享用歐式自助餐，二部曲在12月7日，邀請在地總舖師蔡錦東以古早味烹調「胡麻宴」，每桌5000元、35桌供民眾預訂，12月22日則在西港中央公園舉辦耶誕野餐音樂party，限量100組，除首部曲額滿外，二、三部曲近期將在公所官網、臉書開放報名。

西港區公所推動在地產業，以當地主要作物胡麻為主題，規畫胡麻三部曲，有飯店主廚以胡麻入菜，製作創意料理，還有辦桌饗宴、綠地野餐等，邀民眾一起品嘗在地好滋味。（莊曜聰攝）

西港區公所推動在地產業，以當地主要作物胡麻為主題，規畫胡麻三部曲，有飯店主廚以胡麻入菜，製作創意料理，還有辦桌饗宴、綠地野餐等，邀民眾一起品嘗在地好滋味。（莊曜聰攝）

(中時 )