美國職籃2019-20球季即將在10/23(三)正式開打，今年暑假可以說是球星交易大風吹，各隊排名將重新洗牌，今天我們就來點評聯盟西區各隊戰力，大致將15隊分成三組，分別是幾乎與季後賽無緣的『後段班』、進入季後賽淪為配角的『中段班』以及有實力奪冠的『資優班』。

太陽、國王、灰熊以及灰狼四隊上季就與季後賽相距甚遠，今年暑假沒有太多出色的交易內容，因此接下來2019-20球季雖然尚未開打，但已經可以想像他們接下來的走勢。雷霆上季雖然例行賽第6，但暑假送走雙槍威少(Russell Westbrook)以及喬治(Paul George)，換來賈里納里(Danilo Gallinari)以及易傷體質的保羅(Chris Paul)，攻防雙雙退步，也可併入後段班之中。

再來是中段班，鵜鶘、獨行俠、馬刺與拓荒者稍有大意將隨時掉出季後賽名單！痛失戴維斯(Anthony Davis)卻搶得狀元威廉森(Zion Williamson)的鵜鶘年輕又出色，但磨合將會是個大問題、獨行俠拉脫維亞球星波辛基斯(Kristaps Porzingis)傷癒歸隊但剩下多少實力誰也沒辦法肯定、樸實卻平穩的馬刺與上季戰力持平、拓荒者主力中鋒諾齊克(Jusuf Nurkic)歸期未定，又送出里歐納德(Meyers Leonard)、阿米紐(Al Farouq Aminu)、坎特(Enes Kanter)…等強硬鋒線好手，戰力衰退不少。

同樣是中段班的金塊、勇士與爵士可以說穩坐季後賽，但是要搶得西區冠軍的寶座還有一段距離！金塊維持上季西區例行賽第一陣容，體系十分成熟、勇士三星之二湯普森(Klay Thompson)與杜蘭特(Kevin Durant)一傷一出走，難以再次稱霸江湖、爵士簽下防守優質的前灰熊主控康利(Mike Conley)與溜馬得分主力伯格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)大大升級。

最後是資優班，快艇和湖人不約而同組成頂級雙星陣容簡直是直接預約西區冠軍賽，但提醒大家千萬不要忘了火箭，下一季西區的局面比起快艇、湖人二分天下來說，更有可能的是快艇、湖人與火箭三強鼎立！火箭有威少(Russell Westbrook)的加入以後將吸引大量防守方的注意力，哈登(James Harden)的進攻可以說是得到鬆綁，只要當家中鋒卡佩拉(Clint Capela)強硬起來，快艇、湖人都要畏懼三分。依據台灣運彩官網賠率來看，火箭奪下西區冠軍的賠率高達5.50倍值得優先入手！

(中時電子報)