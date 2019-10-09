四維國小廁所設施簡陋，光線不足、天花板老舊、小便斗滲漏發出臭味、廁間地坪高低落差易絆倒、洩水坡度不佳、易積水造成溼滑、水箱高掛有掉落危險、男女廁未分隔等問題，讓學童懼怕上廁所。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中市公廁將全面改建，北屯區四維國小校內因廁所簡陋讓學童懼怕上廁所，有學童說，擔心廁所水箱掉下來、廁所好臭、漏水滴溼衣服等，抱怨上廁所很痛苦，藍營立委沈智慧日前邀中央地方會勘評估，爭取中央編列預算930萬元、進行學校「廁所革命」改善，讓小朋友開心說，有乾淨的廁所可用。

立委沈智慧表示，小朋友到學校求學，廁所是一定會使用到的設施，目前全市國小廁所有些使用好幾十年卻未改建，不但設施老舊，更因管線在漏排洩物，傳出一陣陣難聞的惡臭味，學校很多小朋友跑來跟她說，「廁所臭臭」因此不敢在學校上廁所，很多小朋友憋尿，建議逐步改善。

四維國小校長黃圓媛指出，學校的B、D棟廁所使用逾20年，有光線不足、天花板老舊、小便斗滲漏發出臭味、廁間地坪高低落差易絆倒、洩水坡度不佳、易積水造成溼滑、水箱高掛有掉落危險、男女廁未分隔等問題，對師生造成極大困擾，盡快改善。

四維國小廁所預計2020年初完成預算編列、設計監造發包，包括洗手台、管線、設備、地面等改善，設計主題牆面、1層樓1主題廁所，屆時讓學生參與設計，改建符合學校特色的全新廁所。

(中時 )