「家龍亭」內彩繪冠軍小將們的打球英姿。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮南陽國小校友潘瑞文緬懷恩師陳家龍，40餘年前帶領南陽少棒隊拿下全國少棒錦標賽冠軍，出資整修南陽國小「家龍亭」，9日正式啟用，「家龍亭」因年久失修老舊毀損，整修後彩繪棒球小將英姿，記錄南陽國小少棒隊的光榮歷史。

南陽國小早年棒球運動風氣盛行，40餘年前即成立少棒隊四處征戰比賽，成績斐然，當時教師陳家龍擔任少棒隊教練，帶領小將們拿下中華盃全國總冠軍，後因積勞成疾瘁於球場，學校家長會、少棒隊後援會為緬懷其精神，於1978年興建「家龍亭」以茲紀念。

校長蔡維哲表示，「家龍亭」興建至今已40餘年，由於年久失修外觀老舊，當年的冠軍棒球小將鄭瑞文捐助10萬元進行整修，整修後的「家龍亭」煥然一新，亭內頂部更彩繪小將們的打球英姿，記錄當年的光榮歷史。

鄭瑞文說，他只要有空都會回到母校走走看看，「家龍亭」記錄南陽國小少棒隊的歷史故事，目前學校在校長蔡維哲的奔走下成立少棒隊，「家龍亭」有如1座大型的冠軍獎盃，鼓勵球員們努力練球為校爭光。

少棒隊員表示，「家龍亭」整修後變得很 漂亮，練球後大家都會到涼亭內休息乘涼、討論練球得失，看著亭內的彩繪期許自己也能像學長們一樣優秀，拿到全國冠軍做為學弟妹的榜樣。

(中時 )