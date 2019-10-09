▲南投世界茶業博覽會今年推出假日免費接駁服務，遊客可搭接駁車到茶博會場，省去找不到停車位的麻煩。（楊樹煌攝）

南投世界茶業博覽會10日起登場，縣政府有鑑於過去茶博造成中興新村大塞車，今年推出假日免費接駁服務，希望人車分流，遊客可以快意逛茶博，避免塞車問題。

林明溱縣長日前宣布，今年茶博會縣府將安排接駁服務，讓遊客快樂遊茶博，相關配套措施現已經就緒。

縣府表示，茶博會在中興新村中興會堂周邊舉行，10月10日起至10月13日止，還有10月19日及10月20日，遊客可以搭乘免費接駁車，參加茶博會。遊客不必為了停車問題，苦找停車場。

縣府說，祖師橋東邊的會展中心及縣立棒球場，可供遊客停車外，棒球場外的道路旁，另外設有接駁車招呼站，有來回中興新村的接駁車，將接送遊客返往茶博會場。

茶博接駁車，縣立棒球場發車時間，自上午8：30起至5：30，每隔20分鐘1班次，中午12：00~13：15暫停服務。接駁車從茶博會場發車的時間，上午09：30到下午06：30，中午12：00~13：15暫停服務。每隔20分鐘1班次。

縣府說，中興棒球場地址，南投縣南投市祖祠東路27號。相關資訊可上2019南投世界茶業博覽會會了解。

(中時 )