盧秀燕強調，「敢要預算就要做好事情」，未來將確實落實執行率，好好運用市民的納稅錢，健全財政紀律、有效施政。（陳世宗攝）

台中市議會9日一讀通過市府109年度總預算，總預算暨附屬單位預算規模共2266億元。市長盧秀燕說，109年度總預算雖創歷史新高，舉債幅度5年來最低，顯示市府收入增加，也代表市府確實遵守財政紀律並有效調度資源；民進黨議員批評，預算擴大330億，歲入歲出差短121.37億，債務擴大。

主計處長蔣建中說，109年度總預算案暨附屬單位預算規模為2266億569萬3千元，較上年度預算規模1935億5417萬餘元，增加330億5152萬餘元。其中，歲出增加168億3411萬2000元，主要用於幼兒教育補助、社會住宅、老人健保補助等教育科學文化與社會福利政策。

民進黨市議員陳淑華等痛批說，台中市109年度總預算案擴大330億達2266億元，歲入歲出差短121.37億元；盧秀燕對台中市債務從2月的舉債空間只有88億元，到4月第一會期時的180億元，到最新的109年度總預算編製報告，債務存量370億元，將債留子孫。

陳淑華更嚴厲抨擊，盧秀燕明年預計光區段徵收作業就賣地高達167億元，光平均地權基金繳庫就高達125億元，用賣祖產的錢來編109年度預算，完全的敗家市長。

盧秀燕強調，市政推動必須在財政健全下永續發展，為將每分預算發揮最大效益，並有效減少台中市債務，依據市府109年度總預算案編列情形，歲入預算總額約為1293億元，歲出預算總額約為1414億元，歲入歲出差短121億元，較去年度減少 民進黨市議員陳淑華等痛批說36億元，降幅更高達22.91％，開啟財政永續良性循環。

(中時 )