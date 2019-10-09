苗栗縣長徐耀昌9日頒獎表揚青年好物遴選獲獎的25組店家。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府鼓勵青年返鄉，並打造友善創業環境讓青年發揮實力。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府輔導青年創業，提供行銷平台等，並舉辦青年好物遴選，選出25組青年店家，9日由苗栗縣長徐耀昌等人頒獎，鼓勵並肯定青年的努力成果，期許以「越在地，越國際」為目標，吸引青年返鄉創業，將苗栗特色與實力推向全世界。

縣府協助苗栗青年發展，打造青創館舍，規畫遴選活動、菁市集、下鄉訪視等政策，並結合招商引資政策及就業博覽會，提供及媒合就業市場。今年首度辦理「青實力‧苗栗青年好物遴選活動」，吸引70多組店家參賽，經過激烈競爭，最後遴選25組店家頒贈金獎、銀獎、銅獎及優等獎，並提供獎金與展售平台。

此外，「青成果．青年創業成果展」將於18、19日在縣府廣場登場，邀請獲獎店家展售青年好物，交流平台及曝光機會。勞青處長彭德俊說明，2天的活動除了展售青年產品，還安排DJ調酒秀、達人才藝秀等，以及邀請迷思魔幻劇團進行魔術木偶劇及求職防騙短劇演出。

徐耀昌表示，青年店家發揮創意研發實用青創商品值得肯定，盼有更多的青年洄流深耕地方，並以「越在地，越國際」為目標，帶動家鄉繁榮。各項有關青年活動訊息及創業資源可上「苗栗好青年-勞工及青年服務讚」及「苗栗青年創業工作坊」官方粉絲團查詢。

(中時 )